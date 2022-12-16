https://news.day.az/society/1519952.html В Азербайджане произошло еще одно землетрясение
В Азербайджане произошло еще одно землетрясение
В четверг в 23:09 на территории Шамахы произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
"Эпицентр подземных толчков находился в 24 километрах к западу от сейсмостанции Гобустан. Очаг землетрясения залегал на глубине 24 километров", - отметили в сейсмослужбе.
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