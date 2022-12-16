В Азербайджане произошло еще одно землетрясение

В четверг в 23:09 на территории Шамахы произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

"Эпицентр подземных толчков находился в 24 километрах к западу от сейсмостанции Гобустан. Очаг землетрясения залегал на глубине 24 километров", - отметили в сейсмослужбе.