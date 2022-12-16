https://news.day.az/society/1519971.html Смертельное ДТП в Баку
Смертельное ДТП в Баку
В Баку автомобиль столкнулся с фурой.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории Сабаильского района.
Автомобиль марки "ВАЗ 2107", управляемый Васифом Бейбутовым 1996 года рождения, столкнулся с TIR, за рулем которого находился гражданин Ирана Назим Чылган (1985 г.р.).
В результате водитель и еще один человек, сидевший на переднем сиденье автомобиля, личность которого пока пока не установлена, погибли, двое были госпитализированы с тяжелыми травмами.
По факту возбуждено уголовное дело
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