Смертельное ДТП в Баку

В Баку автомобиль столкнулся с фурой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории Сабаильского района.

Автомобиль марки "ВАЗ 2107", управляемый Васифом Бейбутовым 1996 года рождения, столкнулся с TIR, за рулем которого находился гражданин Ирана Назим Чылган (1985 г.р.).

В результате водитель и еще один человек, сидевший на переднем сиденье автомобиля, личность которого пока пока не установлена, погибли, двое были госпитализированы с тяжелыми травмами.

По факту возбуждено уголовное дело