Поздравляем АзИз и редакцию сайта Aziznews.com с юбилеем

6 лет назад вышел первый материал на информационно-аналитическом портале Aziznews.com. За эти годы сайт доказал свою преданность делу и великим идеалам заложенных в основу деятельности международной ассоциации АзИз (Азербайджан- Израиль) , а именно пропаганде дружбы и сотрудничества наших стран. Все эти года коллектив Aziznews.com своим трудом показал, что ваше издание - эффективная форма оперативного, объективного и всестороннего освещения жизни республики Азербайджана за рубежом.

Пусть ваш повседневный труд будет востребован и оценен по достоинству.

Сердечно поздравляем дружный коллектив международной Ассоциации АзИз и состав редакции с этой замечательной датой и желаем главному редактору Юрию Бочаров, всем сотрудникам доброго здоровья и новых больших творческих успехов.

Всем сотрудникам и активистам - здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного настроения, сбывшихся надежд, интересной и плодотворной работы, творческих удач и новых благодарных читателей.