С нового года повысятся все виды пенсий

Утвержденный Президентом Ильхамом Алиевым новый закон - Закон о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" является очередным шагом по усилению социальной защиты пенсионеров.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, новый закон предусматривает переход к единому, равному подходу ко всем видам пенсий с начала следующего года.

Если пенсии пенсионеров (государственных служащих, военнослужащих и лиц со специальными званиями и др.), получающих надбавку за выслугу лет, повышались за счет увеличения заработной платы по месту работы до выхода на пенсию, то эти пенсии будут индексироваться и увеличиваться в начале каждого года, как и другие пенсии. В результате пенсии этих лиц будут увеличиваться с каждым годом.

С другой стороны, 10 процентов, выплачиваемых ежемесячно на пенсии лиц, получающих пенсию на особых условиях, а также сумма в размере 200 манатов, доплачиваемая к пенсии лиц, получающих пенсию на общих основаниях в месяц (16,67 маната) с 1 января 2023 года будут включены в их пенсии. После этого окончательные размеры пенсий будут проиндексированы и увеличены в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы за 2022 год.

К примеру, если пенсия пенсионера на особых условиях составляет 1000 манатов, то в этом году 10 процентов (100 манатов) будут исчисляться как 1100 манатов вместе с материальной помощью, оказанной в качестве дополнительной поддержки, и будет добавлен процент индексации к окончательной сумме (1100 манатов).

Следует отметить, что за последние 10 лет самый высокий прирост пенсий подавляющего большинства лиц, относящихся к этой категории, составил 70 процентов, а прирост пенсий лиц, выходящих на пенсию на общих основаниях, в результате индексации составил 98 процентов.

Это свидетельствует о том, что переход на единый метод индексации более эффективен и отвечает их интересам по непрерывному росту пенсий лиц, выходящих на пенсию на особых условиях.

Кроме того, каждый год пенсии индексируются и увеличиваются в электронном виде, а пенсии, установленные на особых условиях, со следующего года также будут повышаться через электронную систему. Так, с облегчением административной нагрузки соответствующих учреждений в этой сфере исчезнет и обязанность предоставлять какую-либо информацию, связанную с повышением заработной платы.

Также после назначения пенсии государственным служащим, военнослужащим и иным лицам данной категории, если они проработали не менее 6 лет (либо проработали период времени после назначения пенсии), надбавка исчисляется исходя из накопленного капитала и будет прибавляться к общей сумме пенсий и приведет к формированию пенсионных сумм.