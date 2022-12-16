https://news.day.az/society/1519997.html Ведутся работы по совершенствованию экстренной медпомощи - Надир Зейналов
Ведутся работы по совершенствованию экстренной медпомощи - Надир Зейналов
Ведутся работы по совершенствованию экстренной медицинской помощи.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов на церемонии открытия симпозиума "Совершенствование системы скорой помощи в Азербайджане".
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