Будет разработана концепция "умный город" для Сумгайыта.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева.

По её словам, работы по пилотному проекту начнутся в первом квартале 2023 года.

Реализация концепции "умный город" планируется по трем направлениям. Это определенные решения, связанные с парковкой, вайфаем и общественным транспортом", - сказала Велиева.