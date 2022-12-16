Какой погоды ждать в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 17 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но утром местами возможен моросящий дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 8-12° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 771 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью в отдельных горных районах возможны небольшие осадки, снег, местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.