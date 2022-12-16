https://news.day.az/society/1520104.html Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан - ФОТО
Организован медиа-тур на водохранилища Хачинчай и Суговушан - ФОТО
Организован медиа-тур на Хачинчайское и Суговушанское водохранилища.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, поездка началась с Хачинчайского водохранилища находящегося в Агдамском районе.
Позже медиа-тур продолжится посещением Сугувушанского водохранилища. Цель данного тура заключается в ознакомлении с ремонтно-восстановительными работами ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" на Хачинчайском водохранилище, на магистральном канале Сугувушанского водохранилища протяженностью 5,2 километра и на левобережной части магистрального канала "Тертер".
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