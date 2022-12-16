Швейцарская компания Holcim Azerbaijan выпустила свой первый зеленый цемент.

ECOPlanet, первый зеленый цемент, запущен под существующими брендами: Optimal и Inshaatchi. Оба продукта представляют собой цемент на основе известняка, широко используемый в бытовых работах. Это отличные примеры стремления Holcim предлагать устойчивые и инновационные решения нашим клиентам и партнерам и ускорять развитие устойчивого строительства. Иншаатчи - это кладочный цемент, используемый при кладке кирпича, штукатурке и стяжках.

"Мы стремимся внедрить новые методы устойчивого строительства в строительную отрасль. Через Inshaatchi и Optimal мы вносим свой вклад в сокращение выбросов CO2 и использование альтернативного сырья. Holcim Azerbaijan - первая компания на Кавказе, предлагающая экологически чистые решения своим партнерам", - сказал Сергей Стойков, коммерческий директор Holcim Azerbaijan.