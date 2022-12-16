В Гяндже задержано около 30 автохулиганов

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции ГУП Гянджи задержали водителей, которые демонстративно нарушали правила дорожного движения и общественный порядок на территории города, чем вызвали справедливое недовольство граждан.

Как передает Day.Az, об этом сообщила региональная группа пресс-службы МВД.

Было отмечено, что группа молодых людей на своих автомобилях различных марок без госномеров, с незаконно измененной конструкцией и ограничивающими видимость средствами создали угрозу другим участникам движения.

Около 30 водителей были задержаны, с ними проведены профилактические беседы, в их отношении приняты соответствующие меры.

Транспортные средства были приведены в соответствие со стандартами и возвращены владельцам.