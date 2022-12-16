Поножовщина в Баку

В Баку в парикмахерской совершено убийство.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сегодня около 13 часов в полицию поступила информация об инциденте с ножевым ранением в Насиминском районе.

Согласно информации, работающий парикмахером в одной из парикмахерских на улице Асифа Магеррамова, Исмет Гадиров (1994 г.р.) нанес удары ножом своему ровеснику Илькину Гурбанову. И.Гурбанов скончался.

Подозреваемый задержан, ведется расследование.