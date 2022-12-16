https://news.day.az/society/1520143.html Поножовщина в Баку - есть погибший
Поножовщина в Баку - есть погибший
В Баку в парикмахерской совершено убийство.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сегодня около 13 часов в полицию поступила информация об инциденте с ножевым ранением в Насиминском районе.
Согласно информации, работающий парикмахером в одной из парикмахерских на улице Асифа Магеррамова, Исмет Гадиров (1994 г.р.) нанес удары ножом своему ровеснику Илькину Гурбанову. И.Гурбанов скончался.
Подозреваемый задержан, ведется расследование.
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