В Азербайджане возросло число административных решений по фактам незаконной миграции

В Азербайджане по сравнению с прошлым годом количество административных решений, применяемых в отношении случаев незаконной миграции, увеличилось в 2 раза.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов.

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