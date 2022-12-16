В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлен еще 81 случай заражения коронавирусом, 54 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 825 231 факт заражения коронавирусной инфекцией. 814 749 человек вылечились, 9 989 скончались, число активных больных - 493.

За прошедшие сутки проведено 1 475 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 403 301 тест.