https://news.day.az/society/1520197.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 81 случай заражения коронавирусом, 54 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 825 231 факт заражения коронавирусной инфекцией. 814 749 человек вылечились, 9 989 скончались, число активных больных - 493.
За прошедшие сутки проведено 1 475 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 403 301 тест.
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