Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 307 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 120, вторую дозу получили 36, бустерную дозу - 121 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 30.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 927 125, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 394 377, вторую дозу получили 4 874 890, бустерную дозу - 3 393 529 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 264 329 человек.