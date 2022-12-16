https://news.day.az/society/1520225.html Вниманию водителей! - На этой дороге ограничат движение транспорта
Вниманию водителей! - На этой дороге ограничат движение транспорта
Сегодня с 22:00 и до утра на Зыхской кольцевой развязке Баку будет частично ограничено движение автотранспортных средств в связи с установкой надземного пешеходного перехода.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
"Просим водителей быть внимательными при движении на этой территории в указанное время, соблюдать правила дорожного движения и управлять транспортными средствами в соответствии с установленными на территории временными дорожными знаками", - сообщили в структуре.
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