Пожар в Баку

В Бинагадинском районе Баку в четырехэтажном жилом доме произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на первом этаже здания в одной из комнат квартиры общей площадью 40 кв.м. сгорели два кресла.

"Из-за высокой температуры частично повреждены 1 телевизор, 1 кондиционер, двери и оконная рама комнаты. Во время пожара пожарные эвакуировали в безопасное место 10 жильцов з(из них 5 детей). Остальная часть квартиры защищена от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны", - отмечается в сообщении.