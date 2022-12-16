https://news.day.az/society/1520305.html Пожар в Баку - эвакуированы 10 человек
Пожар в Баку - эвакуированы 10 человек
В Бинагадинском районе Баку в четырехэтажном жилом доме произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что на первом этаже здания в одной из комнат квартиры общей площадью 40 кв.м. сгорели два кресла.
"Из-за высокой температуры частично повреждены 1 телевизор, 1 кондиционер, двери и оконная рама комнаты. Во время пожара пожарные эвакуировали в безопасное место 10 жильцов з(из них 5 детей). Остальная часть квартиры защищена от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны", - отмечается в сообщении.
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