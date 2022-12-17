Трагический случай в Агдаше

В Агдаше сотрудник "Азеришиг" погиб от удара тока.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что 16 декабря около 15:45 сотрудники ОАО "Азеришиг", выполняющие ремонтные работы во дворе административного здания электросети на территории города Агдаш - Эльшан Мустафаев 1986 года рождения и Джейхун Набиев 1983 года рождения получили удар электрическим током, последний погиб на месте происшествия, а второй получил травмы различной степени тяжести.

"Сотрудниками полиции и прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела, получивший ожоговые травмы Э.Мустафаев госпитализирован.

По данному факту в районной прокуратуре проводится расследование", - отмечается в сообщении.