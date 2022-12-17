Пожар в доме в Шеки
В Шекинском районе возник пожар в частном доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Баш Кюнгют.
Сообщается, что возгорание произошло в здании общей площадью 315 кв.м, которое принадлежит местному жителю Валеху Расулову. На место происшествия были направлены три пожарные машины и личный состав подразделения Госслужбы пожарной охраны Шекинского района.
В результате пожара сгорели подверженные горению конструкции четырех комнат вместе с предметами быта. В других помещениях был поврежден потолок. Остальная часть дома и близлежащие постройки были защищены от огня.
Было отмечено, что во время происшествия три баллона со сжиженным газом разной емкости, находившиеся в подвале, были эвакуированы пожарными в безопасное место.
Пострадавших в результате инцидента нет.
По данному факту проводится расследование.
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