Пожар в доме в Шеки

В Шекинском районе возник пожар в частном доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в селе Баш Кюнгют.

Сообщается, что возгорание произошло в здании общей площадью 315 кв.м, которое принадлежит местному жителю Валеху Расулову. На место происшествия были направлены три пожарные машины и личный состав подразделения Госслужбы пожарной охраны Шекинского района.

В результате пожара сгорели подверженные горению конструкции четырех комнат вместе с предметами быта. В других помещениях был поврежден потолок. Остальная часть дома и близлежащие постройки были защищены от огня.

Было отмечено, что во время происшествия три баллона со сжиженным газом разной емкости, находившиеся в подвале, были эвакуированы пожарными в безопасное место.

Пострадавших в результате инцидента нет.

По данному факту проводится расследование.