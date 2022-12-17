https://news.day.az/society/1520321.html В Габале сгорели 3 магазина и чайхана - ФОТО
В Габале сгорели 3 магазина и чайхана - ФОТО
В поселке Вендам Габалинского района произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в МЧС, сгорели воспламеняющие конструкции расположенных под одной кровлей объектов общей площадью 97 кв.м.: воспламеняющиеся конструкции продуктового магазина площадью 20 кв.м. и товары в нем, воспламеняющиеся конструкции магазина одежды площадью 12 кв.м. и товары в нем, воспламеняющиеся конструкции продуктового магазина площадью 30 кв.м. и товары в нем, воспламеняющиеся конструкции чайханы площадью 35 кв.м.
Другие расположенные поблизости объекты были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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