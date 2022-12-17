В Баку загорелся автомобиль
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В Гарадагском районе Баку легковой автомобиль Mercedes врезался в железное ограждение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечается, что в результате происшествия сгорела моторная часть автомобиля.

Остальная часть транспортного средства была защищена от огня.

Огонь был потушен.