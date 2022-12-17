На дороге Баку-Губа перевернулся грузовик
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На дороге Баку-Губа перевернулся грузовик.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, управляемый Рафаилом Мамедовым (1963 г.р.) грузовик (99 XT 405) перевернулся.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили травмы.

В связи с ДТП ограничено движение автомобилей на участке дороги Баку-Губа на территории Шабранского района.

Ведется расследование.