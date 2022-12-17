Бакинский зоопарк выпустит дикобразов в природу

Деятельность Бакинского зоологического парка не ограничивается приемом посетителей. В своей работе парк в то же время руководствуется принципом сохранения, воспроизводства и возвращения в свои исторические ареалы исчезающих видов животных в нашей стране.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщила исполнительный директор зоопарка Незакет Исаева.

"В рамках проекта реинтродукции с участием Министерства экологии и природных ресурсов в Шахдагский национальный парк были выпущены благородные олени, а в степь Аджинохур - джейраны. В ближайшее время планируется выпуск в дикую природу лисиц, волков и занесенных в Красную книгу дикобразов", - сказала исполнительный директор.