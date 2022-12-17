На Абшероне предотвращено незаконное строительство

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарного надзора МЧС продолжают реализацию совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, на территории поселков Гобу и Сарай Абшеронского района выявлены факты проведения строительных работ без соответствующих разрешительных документов, в том числе с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В результате соответствующих мер, проведенных Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарного надзора МЧС, незаконные строительные работы были остановлены, объекты были снесены.