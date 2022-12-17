Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на 18 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем - 9-12° тепла, ночью в Баку - 6-8 ° тепла, днем - 10-12 ° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Местами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем -9-14° тепла, в горах ночью - 3-8°мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла.