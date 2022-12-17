https://news.day.az/society/1520425.html Кража в бакинском метро
Кража в бакинском метро
В столичное управление полиции поступила информация о краже мобильного телефона женщины на станции метро при неизвестных обстоятельствах.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате операции установлен и задержан подозреваемый в краже житель Имишлинского района Сеймур Сулейманов.
По факту ведется расследование.
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