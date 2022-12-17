Кража в бакинском метро

В столичное управление полиции поступила информация о краже мобильного телефона женщины на станции метро при неизвестных обстоятельствах.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате операции установлен и задержан подозреваемый в краже житель Имишлинского района Сеймур Сулейманов.

По факту ведется расследование.