Шоу "Королевство зеркал" в Бакинском цирке

Бакинский государственный цирк открыл зимний сезон новым представлением, сообщает Day.Az в субботу.

Вниманию зрителей была представлена цирковая программа "Güzgülər dünyası" ("Королевство зеркал"). До начала показа исполняющий обязанности директора цирка Нахид Агаев в беседе с журналистами отметил, что к Новому году цирк подготовил для юных зрителей новый и увлекательный проект.

"Особенность данного проекта в том, что у него есть сюжетная линия, колоритные и интересные персонажи. Образы героев представления воплотили артисты цирка. К цирковому шоу "Королевство зеркал" манеж цирка оформлен новыми декорациями, подготовлено музыкальное оформление, используются световые эффекты, подготовлены новые костюмы для артистов. Представление подарит нашим юным зрителям незабываемые впечатления", - сказал Агаев.

"Королевство зеркал" - цирковое представление-сказка, где добро ведет борьбу со злом, и конечно, побеждает. Представление соединило в себе цирковое и театральное искусство. Музыкально-танцевальное шоу, захватывающие трюки воздушных гимнастов, выступления клоунов, волшебство, создаваемое иллюзионистами, магия перевоплощения и многие другие номера подарили зрителям массу ярких эмоций. Новый год - это время чудес, и артисты циркового представления сделали все, чтобы дети и их родители ощутили волшебную атмосферу праздника.

Отметим, что организатором программы является всемирно известный цирковой артист, обладатель ряда престижных наград в сфере циркового искусства, наш соотечественник Аллахверди Исрафилов.

Показ цирковой программы "Королевство зеркал" предусмотрен до 8 января 2023 года.