В аэропорту задержана доставленная из Ирана крупная партия лекарств

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили незаконный ввоз в страну крупной партии лекарственных препаратов.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Сообщается, что лекарства были обнаружены при проверке содержимого багажа гражданина Исламской Республики Иран, прибывшего в нашу страну авиарейсом Тегеран-Баку.

При нем было обнаружено 295 конвалет, 169 ампул, 6 блистеров, 17 флаконов и 77 различных лекарственных препаратов, в том числе 10 мазей. Среди обнаруженных лекарств были "Алпрозолам", "Оксазепам", "Клонезепам" и "Алпроким", относящиеся к 3-му списку психотропных веществ, оборот которых на территории Азербайджанской Республики контролируется.

По факту проводится расследование.