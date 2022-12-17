В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 106 случаев заражения коронавирусом, 52 человека вылечились, 4 - скончались, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 825 337 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 801 человек вылечился, 9 993 - скончались, число активных больных составляет 543.

За последние сутки в стране проведены 2 184 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 405 485.