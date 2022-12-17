В Баситчай и Хакари выпущены мальки рыб

В целях содействия охране биоразнообразия в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также восстановления биоресурсов в водоемах в реки Баситчай и Хакари, проходящие через Зангиланский район, были выпущены мальки рыб, передает в субботу Day.Az.

Как сообщил представитель Службы охраны биологического разнообразия Рашад Аллахвердиев, с участием сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов, специального представителя Президента в Зангиланском районе Вахида Гаджиева и специального представителя Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмина Гусейнова в реки было выпущено 200 тысяч мальков.

"Выпуск мальков рыб в водоемы очень важен с точки зрения восстановления экосистем Карабаха и Восточного Зангезура, и эти меры будут продолжаться и в будущем", - сказал он.