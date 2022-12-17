https://news.day.az/society/1520520.html В Зангилане прошла акция по посадке деревьев - ФОТО
В Зангилане прошла акция по посадке деревьев - ФОТО
Очередная акция по посадке деревьев была проведена в Зангиланском районе с целью восстановления экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях, передает Day.Az.
Как сообщил сотрудник Службы развития лесного хозяйства Джаббар Гарибов, в акции по посадке деревьев с участием должностных лиц минэкологии были высажены саженцы восточного платана и обыкновенной ясени, выращенные на питомниках министерства, подходящих для местных климатических условий, и посеяны семена дуба.
"Лесовосстановительные работы и посадка деревьев продолжаются во всех районах республики", - сказал он.
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