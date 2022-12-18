Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 19 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 8-11° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 769 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых восточных районах ожидаются небольшие осадки, в горных районах снег. Местами туман. Западный ветер ближе к вечеру местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 3-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.