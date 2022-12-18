Крупное ДТП в Билясуваре,
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Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуварском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это жители Ярдымлинского района Самедхан Абдуллаев (1956 г.р.), Вейсял Халилов (1961 г.р.), Назим Иманов (1977 г.р.), жители Билясуварского района Амина Мехралыева (1996 г.р.), Ибрагим Алиев (2017 г.р.) и житель Сабирабадского района Середхан Алиев (1947 г.р.). Их лечение продолжается в районной больнице.

По факту начато расследование. Причины аварии уточняются.