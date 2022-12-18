https://news.day.az/society/1520672.html Вниманию водителей! - На дорогах ожидается гололедица
Вниманию водителей! - На дорогах ожидается гололедица
Обнародована ситуация на автодорогах Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 19 декабря в основном ночью и утром из-за тумана на некоторых участках автомагистралей видимость будет ограничена до 200-700 м.
Ночью из-за морозной погоды в горных районах возможна гололедица на дорогах.
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