Вниманию водителей!
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Обнародована ситуация на автодорогах Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 19 декабря в основном ночью и утром из-за тумана на некоторых участках автомагистралей видимость будет ограничена до 200-700 м.

Ночью из-за морозной погоды в горных районах возможна гололедица на дорогах.