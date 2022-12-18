В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за прошедшие сутки 72 человека заразились коронавирусом, 68 - вылечились, летальных исходов не зафиксировано.

Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 825 409 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 869 инфицированных вылечились, 9 993 - скончались, число активных больных составляет 547.

За последние сутки в стране проведено 1 864 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 407 349.