https://news.day.az/society/1520693.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане за прошедшие сутки 72 человека заразились коронавирусом, 68 - вылечились, летальных исходов не зафиксировано.
Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 825 409 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 869 инфицированных вылечились, 9 993 - скончались, число активных больных составляет 547.
За последние сутки в стране проведено 1 864 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 407 349.
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