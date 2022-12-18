https://news.day.az/society/1520694.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 235 человек.
Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 62, вторую - 42, три и более - 104, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 27 человек.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 927 861. Первую дозу вакцины получили 5 394 615, вторую - 4 874 997, три и более - 3 393 861, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 388 человек.
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