https://news.day.az/society/1520721.html Участники акции протеста и миротворцы вместе смотрят футбольный матч Аргентина-Франция - ФОТО - ВИДЕО
Участники акции протеста и миротворцы вместе смотрят футбольный матч Аргентина-Франция - ФОТО - ВИДЕО
Участники акции протеста на Лачинской дороге и российские миротворцы сегодня вместе смотрят матч между сборными Аргентины и Франции. Как передает Day.Az, об этом сообщает в воскресенье командированный в Шушу корреспондент Trend.
Матч транслируется Общественным телевидением Азербайджана на большом мониторе, установленном на территории, где уже седьмой день проходит мирная акция протеста азербайджанских НПО.
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