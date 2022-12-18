Автомобиль сбил двух подростков в Сальяне

- один из них умер

В Сальянском районе автомобиль сбил двух подростков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке автомагистрали Алят-Астара, проходящем через территорию Сальянского района.

Автомобиль сбил жителей Сальяна - Афгана Ямин оглу Аббасова (2007 г.р.) и Мурада Самир оглу Аббасова (2010 г.р.).

Пострадавшие были госпитализированы, из них А.Аббасов скончался в больнице от полученных травм.

По факту проводится расследование.