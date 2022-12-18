https://news.day.az/society/1520729.html Автомобиль сбил двух подростков в Сальяне - один из них умер
Автомобиль сбил двух подростков в Сальяне - один из них умер
В Сальянском районе автомобиль сбил двух подростков.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке автомагистрали Алят-Астара, проходящем через территорию Сальянского района.
Автомобиль сбил жителей Сальяна - Афгана Ямин оглу Аббасова (2007 г.р.) и Мурада Самир оглу Аббасова (2010 г.р.).
Пострадавшие были госпитализированы, из них А.Аббасов скончался в больнице от полученных травм.
По факту проводится расследование.
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