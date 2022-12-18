https://news.day.az/society/1520735.html Гол сборной Франции огорчил российских миротворцев - ВИДЕО
Гол сборной Франции огорчил российских миротворцев - ВИДЕО
Участники акции протеста на Лачинской дороге и российские миротворцы сегодня вместе смотрят матч между сборными Аргентины и Франции. Как передает Day.Az, об этом сообщает в воскресенье командированный в Шушу корреспондент Trend.
Матч траслируется Общественным телевидением Азербайджана на большом мониторе, установленном на территории, где уже седьмой день проходит мирная акция протеста азербайджанских НПО.
Гол сборной Франции огорчил российских миротворцев.
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