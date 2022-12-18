https://news.day.az/society/1520737.html В Шеки автомобиль сбил насмерть пешехода
В Шеки автомобиль сбил насмерть пешехода
В Шекинском районе автомобиль сбил насмерть пешехода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня вечером на территории села Ашагы Гёйнюк.
Автомобиль сбил мужчину 45-50 лет, личность которого еще не установлена. Пешеход, получивший травмы различной степени тяжести, скончался по дороге в больницу.
По факту проводится расследование.
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