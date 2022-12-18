В Шеки автомобиль сбил насмерть пешехода

В Шекинском районе автомобиль сбил насмерть пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня вечером на территории села Ашагы Гёйнюк.

Автомобиль сбил мужчину 45-50 лет, личность которого еще не установлена. Пешеход, получивший травмы различной степени тяжести, скончался по дороге в больницу.

По факту проводится расследование.