Российские миротворцы радуются победе Аргентины на ЧМ-2022

Участники акции протеста на Лачинской дороге и российские миротворцы сегодня вместе посмотрели матч между сборными Аргентины и Франции. Как передает Day.Az, об этом сообщает в воскресенье командированный в Шушу корреспондент Trend.

Матч траслировался Общественным телевидением Азербайджана на большом мониторе, установленном на территории, где уже седьмой день проходит мирная акция протеста азербайджанских НПО.

На камеры также попал момент радости российских миротворцев победе сборной Аргентины.