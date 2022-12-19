На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Круг у станции метро "20 Января";

6. Улица Гасан бека Зардаби, в направлении круга "Гялябя";

7. Тбилисский проспект, в направлении центра;

8. Улица Короглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. ГасанаАлиева;

9. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кероглу";

11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";

12. Проспект Бабека, в направлении центра;

13. Улица Микаила Алиева, начиная с НПЗ в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);

14. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

16. Улица 28 Мая, до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

17. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.