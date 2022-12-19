Поножовщина в Баку - есть погибший
В Баку возбуждено уголовное дело по факту нанесения ножевых ранений двум лицам и убийству одного человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
В Хатаинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что 18 декабря около 23 часов на территории района был убит Немят Гасанов 2004 года рождения, еще два человека получили ранения различной степени тяжести.
По данному факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и привлечению к следствию лица, совершившего преступление.
В настоящее время продолжается расследование по делу.
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