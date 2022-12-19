https://news.day.az/society/1520784.html В Баку сбитой автомобилем женщине ампутировали ногу
В Баку сбитой автомобилем женщине ампутировали ногу
В Баку в результате дорожно-транспортного происшествия один человек получил тяжелые травмы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Гарадагском районе.
62-летняя Дурдана Исаева пыталась перейти дорогу на неустановленном для пешеходов участке перед рынком "Мейвяли".
В этот момент Д.Исаеву сбил легковой автомобиль.
Раненая доставлена в больницу.
По данным медиков, пострадавшей пришлось ампутировать правую ногу.
По факту сотрудниками Гарадагского районного управления полиции проводится расследование.
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