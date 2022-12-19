В Баку сбитой автомобилем женщине ампутировали ногу

В Баку в результате дорожно-транспортного происшествия один человек получил тяжелые травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в Гарадагском районе.

62-летняя Дурдана Исаева пыталась перейти дорогу на неустановленном для пешеходов участке перед рынком "Мейвяли".

В этот момент Д.Исаеву сбил легковой автомобиль.

Раненая доставлена в больницу.

По данным медиков, пострадавшей пришлось ампутировать правую ногу.

По факту сотрудниками Гарадагского районного управления полиции проводится расследование.