В Агстафинском районе люди в масках напали на дом женщины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, два человека в масках взломали дверь дома жительницы района Сахибы Алекберовой, применили физическое насилие в отношении женщины.

Люди в масках скрылись с места происшествия, забрав принадлежащие женщине драгоценности и деньги.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.