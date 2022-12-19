https://news.day.az/society/1520803.html Ограбление в Агстафе, есть пострадавший
Ограбление в Агстафе, есть пострадавший
В Агстафинском районе люди в масках напали на дом женщины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, два человека в масках взломали дверь дома жительницы района Сахибы Алекберовой, применили физическое насилие в отношении женщины.
Люди в масках скрылись с места происшествия, забрав принадлежащие женщине драгоценности и деньги.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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