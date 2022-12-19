Несчастный случай в Нефтчале

В Нефтчале мать и сын отравились от угарного газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Бахтияр Пиралиев и его мать Наиба Пиралиева отравились от утечки газа кустарной газовой печи.

Оба были помещены в больницу. Несмотря на усилия врачей, Бахтияр Пиралиев скончался. Причиной названа тромбоэмболия. Состояние женщины удовлетворительное.

По факту проводится расследование.