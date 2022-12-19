https://news.day.az/society/1520804.html Несчастный случай в Нефтчале
Несчастный случай в Нефтчале
В Нефтчале мать и сын отравились от угарного газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Бахтияр Пиралиев и его мать Наиба Пиралиева отравились от утечки газа кустарной газовой печи.
Оба были помещены в больницу. Несмотря на усилия врачей, Бахтияр Пиралиев скончался. Причиной названа тромбоэмболия. Состояние женщины удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
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