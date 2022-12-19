Конференция «Обучение, основанное на опыте 2022»

9-11 декабря 2022 года в Европейско-Азербайджанской Школе (ЕАШ) прошла вторая международная конференция под названием "Обучение, основанное на опыте".

Конференция, организованная впервые 10-12 декабря 2021 г., была принята с большим интересом со стороны образовательного сообщества, которое долгое время не могла собираться вместе для обмена идеями и дискуссий по вопросам образования из-за пандемического ограничения.

В конце конференции при участии Европейско-Азербайджанской Школы, Тбилисской Европейской Школы (Грузия) и Назарбаев Интеллектуальной Школы (Казахстан) была создана Всемирная ассоциация школ международный бакалавриат (MБ) в Кавказе и Центральной Азии.

Основной целью ассоциации является взаимное сотрудничество, обмен опытом и расширение образовательных возможностей между школами МБ, действующими в указанном регионе.

За год количество членов ассоциации увеличилось до 17.

Во второй конференции "Обучение, основанное на опыте 2022" приняли участие 60 ведущих спикеров и 700 человек из разных стран мира. Наряду с нашей страной, на конференции в Баку встретились ведущие спикеры, спикеры и участники из таких стран, как Турция, Италия, Америка, Нидерланды, Япония, Австрия, Грузия, Казахстан, Узбекистан для обмена идеями и опытом по различным темам, подходам, и возможности, связанные с образовательным процессом.

Церемония открытия конференции состоялась 9 декабря. Церемония открытия началась с исполнения Государственного Гимна Азербайджанской Республики. Затем выступил директор школы Франческо Банкини , который поприветствовал гостей и пожелал им успехов на конференции. Затем гостям представили ведущих спикеров.

Ведущие спикеры и гости - Ведрана Павлетич (Главный менеджер по развитию Африки, Европы и Ближнего Востока в организации МБ), Джеймс Хач (Координатор по глобальному мышлению и межкультурным навыкам в международной школе K-12 Seisen, Токио), Гульнара Салмен (Основатель и региональный представитель всемирной ассоциации школ МБ в Кавказе и Центральной Азии), Сопио Базадде (Директор Тбилисской Европейской Школы), Сабирджан Садуакассов (Директор Назарбаев Интеллектуальной Школы) выступили и поделились своими впечатлениями и мыслями о цели и важности конференции.

Руководитель программы МБ Олли-Пекка Хейнонен, председатель школьного совета Санта-Фе-Монте-дель-Соль, руководитель отдела образования, Гэри Грубер, председатель международной рабочей группы по защите детей и совета директоров международной комиссии по продвижению аккредитации независимых школ (Джейн Ларссон) Джейн Ларссон и исполнительный директор ECIS Кам Чохан сделали интересные презентации для участников в прямом эфире.

Позже выступила председатель "Азербайджанского Детского Союза" Кямала Агазаде. Она, в свою очередь, пожелала успехов конференции и выразила признательность господину Банкину за поддержку благотворительной деятельности, организовав во время конференции продажу образцов рукоделия детей приюта.

В течение следующих двух дней сессии международные и местные эксперты в области образования, работники образования и преподаватели приняли участие в сессии, групповой работе и за круглым столом по различным вопросам образования и обменялись опытом.

Конференция "Обучение, основанное на опыте" стала отличным опытом и обучающей платформой для всех участников, особенно для молодых учителей в начале своей профессиональной карьеры. Сотни учителей применяли многообразный опыт у профессиональных профессоров, профессионалов, посвятивших свою жизнь образованию, и приобрели новые знания и навыки.

11 декабря конференция успешно завершила свою работу торжественной церемонией закрытия, организованной после продуктивных заседаний.