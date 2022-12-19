В Азербайджане устанавливаются новые правила по выплате ряду работников взносов на соцстрахование

В Азербайджане устанавливаются новые правила по выплате ряду работников взносов на социальное страхование.

Как сообщает в понедельник Day.Az, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

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