МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми суровыми погодными условиями.

Day.Az сообщает со ссылкой на сайт МЧС, что в обращении говорится:

"По данным Национальной гидрометеорологической службы, начиная с сегодняшней ночи и до 21 декабря на территории страны прогнозируется резкое изменение погодных условий, ожидаются дожди, снегопад в горных и предгорных районах, температура воздуха понизится, в некоторых районах будет дуть сильный ветер. В связи с указанным Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности.

В это время перегрузка электрической сети, а также использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических отопительных приборов, неосторожность могут привести к возгоранию, появлению угарного газа. Поэтому не следует использовать неисправные, нестандартные или изготовленные кустарным способом нагревательные приборы, не следует перегружать электрическую сеть.

Посещая горные районы, рекомендуется узнавать прогноз погоды у официальных структур, по возможности не покидать населенный пункт в морозную и снежную погоду. В связи с ожидаемым сильным ветром в ряде районов, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, не рекомендуется находиться вблизи легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности".