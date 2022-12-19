Смертельное ДТП в Габале

Сегодня утром в поселке Нидж Габалинского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей "Lada Priora" и "Toyota" водитель первого автомобиля житель поселка Нидж, 22-летний Анар Гусейнли от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель автомобиля "Toyota" получил травмы различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.