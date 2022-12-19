https://news.day.az/society/1520894.html Смертельное ДТП в Габале
Смертельное ДТП в Габале
Сегодня утром в поселке Нидж Габалинского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобилей "Lada Priora" и "Toyota" водитель первого автомобиля житель поселка Нидж, 22-летний Анар Гусейнли от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель автомобиля "Toyota" получил травмы различной степени тяжести.
По факту проводится расследование.
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