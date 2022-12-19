Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 20 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, сильный северо-западный ветер.

Ожидается аномальный ход температуры воздуха, ночью до 8° тепла, днем до 5° тепла, в Баку до 8° тепла, днем до 5° тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 мм ртутного столба до 775 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивный. В отдельных местах туман. Западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 2-5° тепла, днем 5-8° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0°-5° градусов мороза.